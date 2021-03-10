В Уфе в частном доме произошёл пожар: пострадала семья из трёх человек

Накануне, 9 марта, вечером в садовом некоммерческом товариществе «Радуга» произошёл пожар. В огне пострадала семья из трёх человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, огонь охватил трёхэтажный дом. Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и потушили возгорание.

Однако в сгоревшем помещении было найдено тело 38-летней женщины – её спасти не удалось. Её 42-летний супруг получил ожоги, но госпитализация мужчине не понадобилась. В пожарную службу обратилась 15-летняя дочь супругов, которая успела покинуть дом, как только заметила возгорание.