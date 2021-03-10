В Уфе работник разбился насмерть, упав с крыши

В Уфе трагической смертью погиб 58-летний работник управляющей компании «Новиковка». Расследованием несчастного случая занималась Гострудинспекция Башкирии.

Мужчина занимался уборкой снега на козырьке здания. Длины лопаты не хватило, чтобы очистить задний край козырька. Тогда рабочий схватился за окно и вышел на козырёк, а после сорвался и упал с высоты 2,5 метров.

Его срочно госпитализировали в больницу № 21. Двое суток врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти не смогли.

Ведомство выяснило, что уборка снега не входила в обязанности 58-летнего рабочего. Более того, с работником не провели инструктаж, а также поручили уборку снега с высоты без защитных средств.