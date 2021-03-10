В Уфе работник разбился насмерть, упав с крыши

В Уфе трагической смертью погиб 58-летний работник управляющей компании «Новиковка». Расследованием несчастного случая занималась Гострудинспекция Башкирии.

Фото №1 - В Уфе работник разбился насмерть, упав с крыши

Мужчина занимался уборкой снега на козырьке здания. Длины лопаты не хватило, чтобы очистить задний край козырька. Тогда рабочий схватился за окно и вышел на козырёк, а после сорвался и упал с высоты 2,5 метров.

Его срочно госпитализировали в больницу № 21. Двое суток врачи боролись за жизнь мужчины, но спасти не смогли.

Ведомство выяснило, что уборка снега не входила в обязанности 58-летнего рабочего. Более того, с работником не провели инструктаж, а также поручили уборку снега с высоты без защитных средств.

Было возбуждено административное производство, материалы дела направлены в следственные органы.

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