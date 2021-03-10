«Это большая проблема»: в Уфе жители частного сектора жалуются на утечку воды

Жители одной из улиц Уфы спасаются от воды, которая, предположительно, может вытекать из прорванной трубы. Дома топит. Но официальной причины утечки нет. Один из жителей провел свое расследование.
В морозы Саитовы едва не остались замерзать в холодном доме. Жилье медленно погружалось в воду. Дом не люкс-класса, но в спальне – почти личный бассейн. Правда, планировкой он не был предусмотрен. По словам Ильфира Саитова, сначала появилась сырость и около года назад обнаружили – приплыли.
Чтобы дом полностью не затопило, мужчина вывел на улицу шланг, который пересекает дорогу и уходит в овраг. После вода, которая должна была течь из кранов, уходит в грунтовые воды – в ручей и в реку Сутолока.
За окном – лед, остается только выпиливать из него фигуры. А вот так выглядел участок несколько дней назад. Здесь живет Регина Кинзикеева. Девушка недавно попала в аварию, после – едва не травмировалась около своего же дома.
В бедах некоторые из соседей обвиняют Ильфира Саитова. Однако он говорит: причину нашел на другом участке. Вода в несколько домов поступает по одной линии. По словам мужчины, проблема по адресу: Волочаевская, 19/1. Это жилье было заброшено.
На место несколько раз вызывали сотрудников «Уфаводоканала». Специалисты отвечают: устранить проблему не могут. Сеть частная. Её проводили несколько лет назад.
Сейчас, по словам специалистов, решать проблему придётся самим жителям: нанимать рабочих, ставить заглушку или прокладывать новую трубу. Перекрывать воду, несмотря на такие неудобства, права никто не имеет – это нарушение закона. В то же время, если подтвердится, что причина потопа в том самом заброшенном доме, Ильфир Саитов намерен найти виновников и судиться с собственниками, которым, судя по всему, безразлична судьба не только недвижимости, но и людей.