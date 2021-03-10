«Это большая проблема»: в Уфе жители частного сектора жалуются на утечку воды

Жители одной из улиц Уфы спасаются от воды, которая, предположительно, может вытекать из прорванной трубы. Дома топит. Но официальной причины утечки нет. Один из жителей провел свое расследование.

В морозы Саитовы едва не остались замерзать в холодном доме. Жилье медленно погружалось в воду. Дом не люкс-класса, но в спальне – почти личный бассейн. Правда, планировкой он не был предусмотрен. По словам Ильфира Саитова, сначала появилась сырость и около года назад обнаружили – приплыли.

Чтобы дом полностью не затопило, мужчина вывел на улицу шланг, который пересекает дорогу и уходит в овраг. После вода, которая должна была течь из кранов, уходит в грунтовые воды – в ручей и в реку Сутолока.

За окном – лед, остается только выпиливать из него фигуры. А вот так выглядел участок несколько дней назад. Здесь живет Регина Кинзикеева. Девушка недавно попала в аварию, после – едва не травмировалась около своего же дома.

Два раза чуть не упала. Мне тяжело ходить. Регина Кинзикеева

В бедах некоторые из соседей обвиняют Ильфира Саитова. Однако он говорит: причину нашел на другом участке. Вода в несколько домов поступает по одной линии. По словам мужчины, проблема по адресу: Волочаевская, 19/1. Это жилье было заброшено.

На место несколько раз вызывали сотрудников «Уфаводоканала». Специалисты отвечают: устранить проблему не могут. Сеть частная. Её проводили несколько лет назад.

Для меня тоже большой вопрос, что делать с этим домом. Это действительно большая проблема, когда делают без согласования с городскими службами, когда не установлены колодцы. Елена Бачурина, управления по работе с абонентами предприятия «Уфаводоканал»