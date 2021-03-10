В Уфе двое подростков из-за денег пытались убить 92-летнюю пенсионерку

В Уфе было завершено расследование попытки убийства 92-летней женщины. Перед Калининском районным судом предстали двое подростков 17 и 18 лет.

По сообщениям пресс-службы СК РФ по РБ, подростки задолжали своему другу 5300 рублей. Найти деньги они решили крайне криминальным способом – парни договорились убить 92-летнюю знакомую пенсионерку и украсть её накопления.

Один из подростков пообещал отвлечь внука старушки, с которым та живет. А другой в это время должен был совершить страшное преступление.

13 августа подросток проник в дом к пенсионерке и нанёс той несколько ножевых ударов в шею. Однако внук пострадавшей был дома и успел остановить налётчика. Сама пенсионерка успела вызвать скорую и полицию.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и зачинщика преступления – он дома ожидал звонка от своего пособника.