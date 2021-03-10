В Уфе пятеро сотрудников ГИБДД были задержаны на рабочем месте

В Уфе по подозрению во взяточничестве были задержаны пятеро сотрудников столичного отдела ГИБДД. Было возбуждено пять уголовных дел, а инспекторов задержали прямо на рабочем месте.

По версии следствия, подозреваемые с 2017 по 2020 года получали взятки через посредников за выдачу водительских прав без фактической сдачи экзамена. Сумма взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства.