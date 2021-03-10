В Уфе пятеро сотрудников ГИБДД были задержаны на рабочем месте

В Уфе по подозрению во взяточничестве были задержаны пятеро сотрудников столичного отдела ГИБДД. Было возбуждено пять уголовных дел, а инспекторов задержали прямо на рабочем месте.

Фото №1 - В Уфе пятеро сотрудников ГИБДД были задержаны на рабочем месте

По версии следствия, подозреваемые с 2017 по 2020 года получали взятки через посредников за выдачу водительских прав без фактической сдачи экзамена. Сумма взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства.

Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении одного посредника и одного взяткодателя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Факты получения взяток выявлены в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и сотрудников оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Сейчас сотрудники правоохранительных органов решают вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ИА Башинформ. 

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