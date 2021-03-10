В России за сутки выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за последние сутки было выявлено менее 10 тысяч зараженных COVID-19.

По состоянию на 10 марта, в России зарегистрировано 4 351 553 человека с коронавирусом. Этот показатель за сутки увеличился на 9079 пациентов. При этом одновременно болеет лишь 315 751 человек.