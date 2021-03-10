В Уфе определились победители соревнований по дзюдо

На протяжении двух дней в столице республики проходил всероссийский турнир среди юниоров на призы общества «Динамо». Также соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера России Николая Попова. Соревнования собрали более 250 перспективных спортсменов из 22 регионов.

Эти соревнования проводятся в Уфе не в первый раз. Они уже стали традиционными. На самом деле очень высокий уровень спортсменов. Более 100 мастеров спорта.

Турнир являлся отборочным на финал первенства страны. Путевки на него получили три призера в каждой категории. Также по итогам состязаний дзюдоистам присвоят звания мастеров спорта России. Лучших выявляли в семи весовых категориях. Таким образом, победителей всего было 14: по семь у юниоров и юниорок. У юношей до 73 килограммов победу одержал спортсмен из Башкортостана Карен Галстян.