«Агидель» в четвертый раз подряд сыграет в финале Кубка ЖХЛ

В полуфинале все три матча серии «Агидель» – СКИФ завершились по буллитам. До этого сезона ни одна встреча плей-офф не доходила до послематчевых бросков. Впереди решающий раунд турнира и матчи против «Ванке Рейз» из Китая. Как «Агидель» готовится к финальным играм и остыли ли хоккеистки после жаркого полуфинала?

Этот гол можно смело занести в учебник с пометкой «как нужно забивать». Точный бросок Ольги Сосиной за 20 секунд до финальной сирены вернули «Агидель» в игру. А дальше их было не остановить. Серия послематчевых бросков уже третья в полуфинале и вторая по счету осталась за представительницами Уфы.

Теперь это исторические кадры. Хоккеистки Агидели радуются выходу в финал ЖХЛ и новому титулу в лиге. Благодаря победе над соперницами из Нижнего Новгорода уфимки в четвертый раз стали чемпионками России.

Первая тренировка команды после двух выходных. Будничное настроение, но настрой запредельный. Впереди матчи за главный трофей соревнований – Кубок ЖХЛ. Ольга Сосина – один из лидеров команды – чуть позже остальных появляется на льду. Как всегда собрана и немногословна она привыкла показывать результат на льду. У бортика за напарницу отдуваются другие.

За время выступлений в чемпионате «Агидель» давно зарекомендовала себя командой, которая бьется с первой и до последней минуты. Так будет и в решающем раунде плей-офф, уверена Мария Сорокина. В полуфинальной серии она проявила себя как настоящий боец. На буллитах в рамке девушка действовала хладнокровно и решительно.

В финале плей-офф Женской хоккейной лиги соперником «Агидели» станет коллектив из Китая «Ванке Рэйз». В составе соперниц именитые Александра Карпентер, Меган Бозэк, Нора Рятю. Первая – пятикратная чемпионка мира и призер олимпийских игр. На сегодняшний день американка считается одной из сильнейших хоккеисток в мире. Финка Рятю – лучший игрок последнего чемпионата мира.