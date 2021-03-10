Футболисты «Уфы» готовятся к башкиро-татарскому дерби с «Рубином»

В будущее воскресенье, 14 марта, в Уфе пройдет матч между столичным футбольным клубом и казанским «Рубином». Спортсмены встретятся в рамках РПЛ-2021.

ФК «Уфа» усиленно готовится к домашнему матчу. Спортсмены лишь раз выиграли у татарского клуба из 13 игр, 8 из них было сыграно вничью, 4 - закончились проигрышем уфимцев. Однако настроение у футболистов боевое и они готовы взять реванш у соперников.