Футболисты «Уфы» готовятся к башкиро-татарскому дерби с «Рубином»

В будущее воскресенье, 14 марта, в Уфе пройдет матч между столичным футбольным клубом и казанским «Рубином». Спортсмены встретятся в рамках РПЛ-2021.

Фото №1 - Футболисты «Уфы» готовятся к башкиро-татарскому дерби с «Рубином»

ФК «Уфа» усиленно готовится к домашнему матчу. Спортсмены лишь раз выиграли у татарского клуба из 13 игр, 8 из них было сыграно вничью, 4 - закончились проигрышем уфимцев. Однако настроение у футболистов боевое и они готовы взять реванш у соперников.

По данным ИА «Башинформ», уфимские болельщики особенно ждут дебюта Морица Бауэра и Олега Иванова, которые должны усилить игру столичного клуба.

Добавим, что игра начнется в 14:00 на стадионе «Нефтяник». 

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