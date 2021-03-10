Риф Саитгареев отпраздновал юбилей

На неделе свой юбилей отпраздновал директор Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова Риф Саитгареев. Заслуженный работник физической культуры республики более 45 лет своей жизни посвятил развитию физкультуры и спорта. Риф Гаянович руководит ЦТВС с момента его основания. Также является вице-президентом Федерации мотоспорта.

Вся жизнь Рифа Саитгареева связано со спортом. Причем начинал он не с мотогонок. В 1977 стал председателем спорткомитета только образовавшегося Октябрьского района Уфы. Спустя два года стал директором спортклуба «Уфимец» Стройтреста №3, а также стадиона «Труд». В конце 80-х перешел на должность руководителя хоккейной команды «Салават Юлаев», сделав его первым профессиональным клубом в Советском союзе.

Мне документы под грифом секретно дали в Днепропетровске. Я после этого организовал профессиональный клуб. Затем ко мне приезжали из ЦСКА, «Динамо». После этого очень много профессиональных клубов появилось. Риф Саитгареев, директор ЦТВС им. Кадырова, вице-президент по спорту Федерации мотоциклетного спорта России

В 90-е занимался бизнесом, но в итоге попал в мотоспорт. В 2000 году провели первые всероссийские соревнования, пригласив на них президента Башкортостана, который после дебютного турнира дал добро на возрождение мотогонок в республике. С тех пор за 20 лет команда ЦТВС им. Кадырова бесспорно является лучшей не только в России, но и в мире. Башкирские гонщики на всех турнирах завоевали 139 медалей. В ледовых гонках не было равных Николаю Красникову. Сегодня появляются новые чемпионы – Динар Валеев, Никита Богданов.

В 2006 году на конкурсе в ЮАР нас назвали лучшим клубом. Больше, конечно, не проводился такой конкурс, а жаль. Риф Саитгареев, директор ЦТВС им. Кадырова, вице-президент по спорту Федерации мотоциклетного спорта России

Сейчас у Рифа Гаяновича новые цели. Главная – строительство в республике стадиона технических видов спорта. По этому вопросу ведется активная работа. Представители федерации мотоспорта встречались с руководством республики, которое заверило, что поддержка будет.

«Строитель» уже не может трудиться, так скажем. Мы вопрос перед руководством ставим именно в постройке нового стадиона. Там будет культивироваться восемь видов спорта. И, кстати, это построить новый будет дешевле, чем реконструировать «Строитель». Риф Саитгареев, директор ЦТВС им. Кадырова, вице-президент по спорту Федерации мотоциклетного спорта России