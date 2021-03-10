Риф Саитгареев отпраздновал юбилей

На неделе свой юбилей отпраздновал директор Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова Риф Саитгареев. Заслуженный работник физической культуры республики более 45 лет своей жизни посвятил развитию физкультуры и спорта. Риф Гаянович руководит ЦТВС с момента его основания. Также является вице-президентом Федерации мотоспорта.
Вся жизнь Рифа Саитгареева связано со спортом. Причем начинал он не с мотогонок. В 1977 стал председателем спорткомитета только образовавшегося Октябрьского района Уфы. Спустя два года стал директором спортклуба «Уфимец» Стройтреста №3, а также стадиона «Труд». В конце 80-х перешел на должность руководителя хоккейной команды «Салават Юлаев», сделав его первым профессиональным клубом в Советском союзе.
В 90-е занимался бизнесом, но в итоге попал в мотоспорт. В 2000 году провели первые всероссийские соревнования, пригласив на них президента Башкортостана, который после дебютного турнира дал добро на возрождение мотогонок в республике. С тех пор за 20 лет команда ЦТВС им. Кадырова бесспорно является лучшей не только в России, но и в мире. Башкирские гонщики на всех турнирах завоевали 139 медалей. В ледовых гонках не было равных Николаю Красникову. Сегодня появляются новые чемпионы – Динар Валеев, Никита Богданов.
Сейчас у Рифа Гаяновича новые цели. Главная – строительство в республике стадиона технических видов спорта. По этому вопросу ведется активная работа. Представители федерации мотоспорта встречались с руководством республики, которое заверило, что поддержка будет.
На достигнутом Риф Саиграеев останавливаться точно не собирается. Наведя порядок в ледовых мотогонках, сейчас планирует заняться спидвеем. Чтобы и в этой дисциплине все процессы по организации гонок были автоматизированы. К тому же, есть семья, где растут сыновья и внуки. Им Риф Гаянович также уделяет немало времени. Сил и энергии много, поэтому вперед смотрит с оптимизмом.