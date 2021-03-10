В Уфе прошел чемпионат ПФО по панкратиону

Новые имена в сборной республике. В Уфе прошел чемпионат Приволжского федерального округа по панкратиону. В борьбу за медали вступили гости из 11 регионов страны. Всего около 400 человек.

Для представителей республики эти соревнования стали первыми крупными стартами за последний год. Ранее они участвовали в турнирах только республиканского уровня.