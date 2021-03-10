В Уфе ограничение движения для грузового транспорта вводится на месяц

В Уфе будет введено ограничение движения для грузового транспорта на целый месяц. Временное ограничение для большегрузов будет введено с 24 марта по 22 апреля. Об этом сообщает мэрия города.
Причина – защита дорожного полотна от повреждения в период весенней распутицы. Для проездки по городу придётся получить необходимое разрешение после возмещения вреда, причинённого автодорогам. Размер оплаты будет установлен в зависимости от перевозимого груза и протяженности маршрута.
Руководителям организаций рекомендовано обеспечить завоз в Уфу необходимого количества строительных материалов, оборудования, топлива, товаров и др.
По вопросам получения разрешения транспортным организациям следует обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства города по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84, тел. 273-27-63.