В Башкирии спасли застрявшего на острове рыбака

9 марта сотрудники МЧС по РБ спасли рыбака из Агидели. Мужчина отправился рыбачить на озеро Круглое в районе деревни Саузово, но вскоре перестал выходить на связь с родственниками.

Семья 49-летнего рыбака забила тревогу и обратилась в экстренные службы. Спасателям удалось связаться с пропавшим и установить его местоположение. Мужчина был обнаружен на острове недалеко от озера Апаиш. Помощь врачей рыбаку не понадобилась.

Оказалось, что после успешной рыбалки горожанин отправился домой около 22:30, но заблудился из-за густого тумана.