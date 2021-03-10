В Башкирии судят виновника аварии, унесшей жизни двоих мужчин

Поменял адвоката и показания. В Туймазинском межрайонном суде прошли слушания по уголовному делу о смертельном ДТП, произошедшем в июне прошлого года. Ночная авария унесла жизнь двоих мужчин. Без отцовской любви остались трое детей. По версии следствия, ДТП спровоцировал житель Туймазов, который вышел на рискованный обгон, будучи лишённым водительских прав.

Авария одна, а искалеченных судеб гораздо больше. Смертельная авария произошла в июне прошлого года. Та ночь для Альбины стала роковой. Женщина стала свидетелем гибели своего мужа и двоюродного брата.

Этот человек, который сделал это, не признает своей вины, требует расследования, требует еще чего-то, замены судьи, повторного следствия. Все это затягивается, а у него день за два, ему в СИЗО легче, чем в тюрьме. Альбина Николаева, потерпевшая

Осиротели в ту ночь сразу две семьи. Ещё одним свидетелем аварии стал брат погибшего. Мужчина с ужасом вспоминает: на пассажирском сидении мог оказаться и он сам.

Вообще на этой машине должен был я ехать, на заднем сиденье. Так получилось, потому что сестра приехала. Тимур Шайхутдинов, свидетель, брат погибшего

На момент смертельного ДТП нарушитель уже был лишен водительских прав. А приехавшим тогда на место аварии сотрудникам ГИББД в медицинском освидетельствовании отказал. А потом и вовсе заявил: за рулём был другой человек. Правда, меняет свои показания обвиняемый также часто, как и адвокатов.

Теперь Балакирев не отрицает: в ту ночь за рулём находился именно он. Но уверяет, что был абсолютно трезв. Позиции подзащитного придерживается и его адвокат.