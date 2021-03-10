Перекрытие трасс и 30-градусные морозы: Башкирию накрыла непогода

Движение на некоторых участках федеральных трасс в Оренбургской области возобновлено, но напряженность на дорогах сохраняется. Вереница большегрузов встала по дороге в Кумертау в 200 км до Ировского поворота. Сложной остается обстановка по маршруту Сибай-Баймак и в целом в южных районах республики.

Дорожные службы сегодня работают в усиленном режиме. На улицы столицы выехали 262 единицы техники и задействованы 420 дорожных рабочих. С помощью погрузчика снег убирают и вывозят с проезжей части, далее его отправляют на специализированные полигоны. Службы работают круглосуточно. Из-за обильного снегопада на дорогах должно работать более 50 процентов машин имеющегося автопарка. Жители могут оставлять обращения в единую диспетчерскую службу по номеру 251-38-11. Необходимо назвать адрес и указать, какие именно работы нужно выполнить.