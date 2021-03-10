В Уфе у жителей элитного дома из крана течет ржавая вода

Жители одной из уфимских многоэтажек не могут воспользоваться горячей водой, потому что из крана течет ржавчина. Причем с проблемой столкнулись жители элитного дома. Жидкость коричневого цвета непригодна для использования в бытовых нуждах. Найти причину никак не получается, потому что за водоснабжение отвечают сразу несколько организаций, каждая из которых перекладывает ответственность друг на друга.
В такой воде ни постирать, ни помыться. Да и раковина приобрела характерный желтый оттенок. По словам пенсионерки Алевтины Буровой, ржавая жидкость из крана течет уже 2 год.
А вот пенсионерка Зухра Сайхутдинова краном с горячей водой не пользуется, предпочитая подогревать холодную в бойлере. Женщина является старшей по дому и даже пыталась заказать экспертизу жидкости.
По словам женщины, проблемы начались после того, как центральный тепловой пункт, т.е. придомовая котельная, перешел от местного ТСЖ сначала к Уфимским инженерным сетям, а затем – к БашРТС. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что с их стороны все в порядке, и именно от ЦТП вода уходит чистой.
Проблема может заключаться в теплосетях или, проще говоря, трубах, которые состоят на балансе другой организации – «Союз Групп». Не исключено, что источник загрязнения и в системе водоснабжения внутри дома, а это уже ответственность управляющей компании.
По соседству расположен лесотехнический колледж, в котором несколько лет назад проводили ремонт теплотрассы, что также могло ухудшить ситуацию, считают жильцы. И в БашРТС, и в управляющей компании пообещали в ближайшие дни организовать проверку, чтобы установить источник загрязнения. Жители надеются, что в организациях наконец разберутся, кто за что отвечает, и не будут мутить воду в попытке снять с себя ответственность.