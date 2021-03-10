В Уфе у жителей элитного дома из крана течет ржавая вода

Жители одной из уфимских многоэтажек не могут воспользоваться горячей водой, потому что из крана течет ржавчина. Причем с проблемой столкнулись жители элитного дома. Жидкость коричневого цвета непригодна для использования в бытовых нуждах. Найти причину никак не получается, потому что за водоснабжение отвечают сразу несколько организаций, каждая из которых перекладывает ответственность друг на друга.

В такой воде ни постирать, ни помыться. Да и раковина  приобрела характерный желтый оттенок. По словам пенсионерки Алевтины Буровой, ржавая жидкость из крана течет уже 2 год.

Я целую ванну наберу, солью – все равно ржавая идет. Тело чешется, аллергия уже началась.

Алевтина Бурова, жительница дома №131 по ул. Ветошникова
Фото №1 - В Уфе у жителей элитного дома из крана течет ржавая вода

А вот пенсионерка Зухра Сайхутдинова краном с горячей водой не пользуется, предпочитая подогревать холодную в бойлере. Женщина является старшей по дому и даже пыталась заказать экспертизу жидкости.

Открыли мы люк, который во дворе, а там все ржавое. Я уверена, что там фенол и диоксин идет.

Зухра Сайхутдинова, жительница дома №131 по ул. Ветошникова

По словам женщины, проблемы начались после того, как центральный тепловой пункт, т.е. придомовая котельная, перешел от местного ТСЖ сначала к Уфимским инженерным сетям, а затем – к БашРТС. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что с их стороны все в порядке, и именно от ЦТП вода уходит чистой.

Уфимская волна
Фото №2 - В Уфе у жителей элитного дома из крана течет ржавая вода

Жилой дом по улице Ветошникова, 131, подключен от ЦТП 355, при этом тепловые сети от ЦТП 355 находятся на обслуживании ООО «Союз Групп». В ЦТП регулярно, согласно графику, проводятся ремонт и промывка теплообменного оборудования. Силами сотрудников БашРТС ежемесячно проводятся отбор проб ГВС на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Нарушений в ходе проверок выявлено не было.

Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»

Проблема может заключаться в теплосетях или, проще говоря, трубах, которые состоят на балансе другой организации – «Союз Групп». Не исключено, что источник загрязнения и в системе водоснабжения внутри дома, а это уже ответственность управляющей компании.

Обслуживающей организацией ООО «ЖЭУ 3» были проведены работы по промывке системы горячего водоснабжения, планируем еще промывать систему. Если промывка не поможет, значит, будем встречаться с ресурсоснабжающей организацией на месте и разбираться.

Рашид Шарипов, заместитель директора УЖХ Кировского района г. Уфы

По соседству расположен лесотехнический колледж, в котором несколько лет назад проводили ремонт теплотрассы, что также могло ухудшить ситуацию, считают жильцы. И в БашРТС, и в управляющей компании пообещали в ближайшие дни организовать проверку, чтобы установить источник загрязнения. Жители надеются, что в организациях наконец разберутся, кто за что отвечает, и не будут мутить воду в попытке снять с себя ответственность.

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