В Уфе у жителей элитного дома из крана течет ржавая вода

Жители одной из уфимских многоэтажек не могут воспользоваться горячей водой, потому что из крана течет ржавчина. Причем с проблемой столкнулись жители элитного дома. Жидкость коричневого цвета непригодна для использования в бытовых нуждах. Найти причину никак не получается, потому что за водоснабжение отвечают сразу несколько организаций, каждая из которых перекладывает ответственность друг на друга.

В такой воде ни постирать, ни помыться. Да и раковина приобрела характерный желтый оттенок. По словам пенсионерки Алевтины Буровой, ржавая жидкость из крана течет уже 2 год.

Я целую ванну наберу, солью – все равно ржавая идет. Тело чешется, аллергия уже началась. Алевтина Бурова, жительница дома №131 по ул. Ветошникова

А вот пенсионерка Зухра Сайхутдинова краном с горячей водой не пользуется, предпочитая подогревать холодную в бойлере. Женщина является старшей по дому и даже пыталась заказать экспертизу жидкости.

Открыли мы люк, который во дворе, а там все ржавое. Я уверена, что там фенол и диоксин идет. Зухра Сайхутдинова, жительница дома №131 по ул. Ветошникова

По словам женщины, проблемы начались после того, как центральный тепловой пункт, т.е. придомовая котельная, перешел от местного ТСЖ сначала к Уфимским инженерным сетям, а затем – к БашРТС. В ресурсоснабжающей организации пояснили, что с их стороны все в порядке, и именно от ЦТП вода уходит чистой.

Жилой дом по улице Ветошникова, 131, подключен от ЦТП 355, при этом тепловые сети от ЦТП 355 находятся на обслуживании ООО «Союз Групп». В ЦТП регулярно, согласно графику, проводятся ремонт и промывка теплообменного оборудования. Силами сотрудников БашРТС ежемесячно проводятся отбор проб ГВС на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Нарушений в ходе проверок выявлено не было. Татьяна Валиева, пресс-секретарь ООО «БашРТС»

Проблема может заключаться в теплосетях или, проще говоря, трубах, которые состоят на балансе другой организации – «Союз Групп». Не исключено, что источник загрязнения и в системе водоснабжения внутри дома, а это уже ответственность управляющей компании.

Обслуживающей организацией ООО «ЖЭУ 3» были проведены работы по промывке системы горячего водоснабжения, планируем еще промывать систему. Если промывка не поможет, значит, будем встречаться с ресурсоснабжающей организацией на месте и разбираться. Рашид Шарипов, заместитель директора УЖХ Кировского района г. Уфы