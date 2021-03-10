В Башкирии реки весной поднимутся меньше обычного

Подъем рек в Башкортостане во время весеннего паводка в этом году будет ниже нормы на 10 процентов или на полметра в сравнении со среднемноголетними значениями. Предварительные данные сообщили на первом заседании республиканской противопаводковой комиссии, которое провел вице-премьер Ирек Сагитов.

Пока сложно что-то прогнозировать, каким именно будет точно паводок, но мы всегда готовимся к наихудшим сценариям развития ситуации. Поэтому 25 марта мы, наверное, получим окончательный прогноз весеннего половодья.

Ситуацию с паводком обсуждали и в мэрии Уфы. Рассматривались несколько вариантов развития. Если подъем воды в реках не превысит 660 см, то подтоплений не будет. При отметке в 700-800 см – в зоне подтопления Дема, Ленинский и Кировский районы, это примерно 1700 домов, где проживают почти 5600 жителей. При максимальных уровнях – до 990 см – подтопленными могут оказаться почти 2200 домов и свыше 7 тысяч жителей.