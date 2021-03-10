В Уфе стартовал Весенний форум ЖКХ

Старт новому сезону деловых событий в Уфе дала Башкирская выставочная компания. Сегодня в столице республики заработали Весенний форум ЖКХ и специализированные выставки.

Принять участие в Весеннем форуме не только на площадке ВДНХ, но и в онлайн-формате. Мероприятие объединило несколько тематических выставок. Все они посвящены актуальным проблемам в сфере ЖКХ, благоустройству, комфортной среде и экологическим вопросам.

Не только обсуждать, но и делиться опытом. Решать актуальные задачи будут не только эксперты, но и молодые специалисты, юные урбанисты. Несколько деловых мероприятий коснутся развития транспортной инфраструктуры, благоустройства Уфы, сел и районов республики.