Не стало народного артиста Башкортостана Валерия Гринькова

Накануне ушел из жизни Валерий Гриньков. 30 марта именитому актеру исполнилось бы 72 года. Народный артист Башкортостана работал в Русдрамтеатре с 1989 года. За это время он успел сыграть более 60 ролей. Сегодня состоялось церемония прощания с актером.
Без фальши и наигранности, искренне. Именно так он жил, так он и играл. 31 год Валерий Гриньков посвятил сцене уфимского театра. В его коллекции образов более 60 ролей. Каждая из работ находила отклик среди зрителей и профессионального сообщества.
Народный артист Башкортостана ушел из жизни 9 марта. Новость о его кончине прозвучала как гром. Все, кто работал с актером, стали частью его жизни. Смерть Валерия Гринькова стала большой потерей для театрального мира.
Гриньков воспитал немало поколений артистов. Еще будучи студентом театрального вуза, Рустему Гайсину удалось сыграть с Валерием Даниловичем в своем первом спектакле «№13».
Он был не только актером с большой буквы. Валерий Данилович вел теле- и радиопередачи, завоевав в народе звание великого голоса республики. Гриньков успевал и сниматься в кино. Сыграл даже в хоррор-фильме «Мертвым повезло» уфимского режиссера Вадима Валиуллина.
Его образы неповторимы, а голос проникал в самые глубины души. Валерий Гриньков внес большой вклад в развитие сценического искусства, буквально жил в театре. Но теперь его спектакль окончен. Зал аплодирует стоя.