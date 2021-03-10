Не стало народного артиста Башкортостана Валерия Гринькова

Накануне ушел из жизни Валерий Гриньков. 30 марта именитому актеру исполнилось бы 72 года. Народный артист Башкортостана работал в Русдрамтеатре с 1989 года. За это время он успел сыграть более 60 ролей. Сегодня состоялось церемония прощания с актером.

Без фальши и наигранности, искренне. Именно так он жил, так он и играл. 31 год Валерий Гриньков посвятил сцене уфимского театра. В его коллекции образов более 60 ролей. Каждая из работ находила отклик среди зрителей и профессионального сообщества.

Народный артист Башкортостана ушел из жизни 9 марта. Новость о его кончине прозвучала как гром. Все, кто работал с актером, стали частью его жизни. Смерть Валерия Гринькова стала большой потерей для театрального мира.

Вот дырка такая возникает в душе, в театре, потому что у нас актеров такого масштаба, такого плана, такого качества, такого дарования, такой индивидуальности больше нет. Теперь у нас такой вакуум в коллективе. Ольга Лопухова, народная артистка Республики Башкортостан, актриса Государственного академического русского драматического театра

Гриньков воспитал немало поколений артистов. Еще будучи студентом театрального вуза, Рустему Гайсину удалось сыграть с Валерием Даниловичем в своем первом спектакле «№13».

Валерий Данилович не только меня, но и многих научил ценить момент жизни, быть здесь и сейчас. Он всегда был человеком, на которого можно было просто взглянуть и понять, что не нужно переживать, потому что столько энергии от него шло. Рустем Гайсин, актёр Государственного академического русского драматического театра

Он был не только актером с большой буквы. Валерий Данилович вел теле- и радиопередачи, завоевав в народе звание великого голоса республики. Гриньков успевал и сниматься в кино. Сыграл даже в хоррор-фильме «Мертвым повезло» уфимского режиссера Вадима Валиуллина.

Последний раз я его видела, когда мы прощались с Рабиновичем. Я помню, он тогда сказал такие искренние слова своим пронзительным голосом, которые дошли до каждого из нас. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан