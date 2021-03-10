В Уфе открылся магазин этнической одежды и интерьера

В Уфе открылся фирменный магазин предприятия художественных промыслов. Подушки, одеяла, одежда – мастера соединили в изделиях современность и башкирские этнические мотивы.

Этнические элементы здесь на каждом предмете интерьера. Подушками, одеялами коллекции «Агидель хоум» можно организовать комнату в традиционном, но современном стиле. Вот, например, шаршау – казалось бы, ему сложно найти место в квартире. Башкиры использовали его для разделения юрты на мужскую и женскую половины. Но благодаря работе дизайнеров шаршау может вписаться в спальню и украсить стену.

Интересно, что у мастериц, которые изготавливали шаршау, был развит художественный вкус. Это очень интересно. И представлять, как это делала мастерица, художник делал в те времена, прям трепет в душе. Арслан Бикбаев, главный дизайнер предприятия «Агидель»

Отдельное место в магазине занимает сувенирная продукция. Например, матрешка по традиции состоит из нескольких элементов, только вот украшает ее башкирка в национальном наряде. Кстати, одежда – еще одно направление производства предприятия «Агидель». При этом башкирские узоры вышиты так деликатно, что костюмы можно надевать не только на выход, но и в офис.

Все товары из натуральных тканей, в основном лен. В далеких временах мы надевали платье и брюки изо льна. Я к тому, что мы возвращаемся к этим временам. Через моду, через традиции мы хотели показать нашу одежду. Гузель Каримова, генеральный директор предприятия «Агидель»

Предприятие народных художественных промыслов «Агидель» работает с 63-го года. Фирменный магазин в Уфе первый. По сути, продукцию удалось собрать на одной площадке. И купить ее теперь можно в центре города.

В республике принята программа поддержки легкой промышленности. В ее рамках поддерживается и «Агидель». Мы надеемся, что открытие этого магазина, где предприятие сможет представить продукцию, послужит делу продвижения. Урал Насибуллин, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан