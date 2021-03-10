В Уфе открылся магазин этнической одежды и интерьера

В Уфе открылся фирменный магазин предприятия художественных промыслов. Подушки, одеяла, одежда – мастера соединили в изделиях современность и башкирские этнические мотивы.
Этнические элементы здесь на каждом предмете интерьера. Подушками, одеялами коллекции «Агидель хоум» можно организовать комнату в традиционном, но современном стиле. Вот, например, шаршау – казалось бы, ему сложно найти место в квартире. Башкиры использовали его для разделения юрты на мужскую и женскую половины. Но благодаря работе дизайнеров шаршау может вписаться в спальню и украсить стену.
Отдельное место в магазине занимает сувенирная продукция. Например, матрешка по традиции состоит из нескольких элементов, только вот украшает ее башкирка в национальном наряде. Кстати, одежда – еще одно направление производства предприятия «Агидель». При этом башкирские узоры вышиты так деликатно, что костюмы можно надевать не только на выход, но и в офис.
Предприятие народных художественных промыслов «Агидель» работает с 63-го года. Фирменный магазин в Уфе первый. По сути, продукцию удалось собрать на одной площадке. И купить ее теперь можно в центре города.
В магазине есть отдельная площадка для отдыха, которая станет фотозоной. Можно не только купить подарок близким, но и сделать снимки на фоне интерьера башкирской национальной юрты.