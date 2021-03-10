В Башкирии прошли соревнования по мини-футболу среди девушек

В Давлеканово прошли финальные соревнования первенства Министерства образования республики по мини-футболу среди девушек. Участие в решающей стадии турнира приняли команды из восьми районов республики.

Среди лидеров состязаний – коллектив Кармаскалинского района. У сборной есть опыт выступлений на первенстве России.

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На первенстве России у нас призовые места. На республике мы первые. Могу чем похвастаться: и на первенстве России мы участвуем каждый год, стараемся.

Аделина Хисамутдинова, участница соревнований /Кармаскалинский район/

Матчи проходили по круговой системе: все соперники сыграли друг с другом по разу. Победителем первенства в итоге стала команда Бирского района. На втором месте футболистки из Кармаскалов, на третьем – представители Мечетлинского района.

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