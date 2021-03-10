В Башкирии прошли соревнования по мини-футболу среди девушек

В Давлеканово прошли финальные соревнования первенства Министерства образования республики по мини-футболу среди девушек. Участие в решающей стадии турнира приняли команды из восьми районов республики.
Среди лидеров состязаний – коллектив Кармаскалинского района. У сборной есть опыт выступлений на первенстве России.
Матчи проходили по круговой системе: все соперники сыграли друг с другом по разу. Победителем первенства в итоге стала команда Бирского района. На втором месте футболистки из Кармаскалов, на третьем – представители Мечетлинского района.