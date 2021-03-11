В Уфе пропала без вести 70-летняя Рашида Уразбахтина

В Уфе пропала при загадочных обстоятельствах 70-летняя Рашида Уразбахтина. Вчера, 10 марта, пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

Приметы: рост около 140 см, телосложение среднее, карие глаза, темно-русые волосы, имеется седина. В день исчезновения она была одета в куртку светло-голубого цвета, темно-серые штаны, черно-белую кофту в полоску, черные галоши и светло-серую шапку.

Поисками пропавшей без вести пенсионерки занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52, 02 или 112.