Студент из Уфы стал лауреатом международного музыкального конкурса

Студент Уфимского училища искусств стал лауреатом международного музыкального конкурса. 18-летний Кирилл Сысоев выступил в категории академического пения и стал одним из лучших на мировой арене.

Также артист вошел в топ-6 молодых певцов международного конкурса оперных исполнителей. Юноша стал единственным участником из России на мировом онлайн-концерте американской оперной певицы Энджел Блю.

Во всех творческих начинаниях и в подготовке к конкурсу Кириллу помогает его преподаватель по вокалу. С ней певец познакомился, будучи участником студии Хабенского. Именно она привела его в уфимское Училище искусств.