Андрей Назаров принял участие в открытии Весеннего форма ЖКХ в Уфе

Самое главное – результат. Это то, как себя ощущают люди. По сути, если мы станем как запланировали лучшим регионом РФ по комфортности проживания, то тогда считайте, что мы добились цели. Я призываю вот в эти ближайшие три дня активно поработать, обменяться настроениями и компетенциями, поставить себе цель, кто в Башкортостане, кто для Башкортостана, кто вместе с Башкортостаном.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан