Андрей Назаров принял участие в открытии Весеннего форма ЖКХ в Уфе

Весенний форум жилищно-коммунального хозяйства стартовал в Уфе. Открыл крупнейшую отраслевую площадку в Поволжье премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров отметил, что развитие ЖКХ имеет приоритетное значение – от этой отрасли зависит качество жизни граждан.

Также премьер привел данные рейтинга Минстроя России среди субъектов, реализующих федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», по которому Башкортостан занял в прошлом году восьмое место, поднявшись с 21 позиции. Форум продлится до 12 марта.

Самое главное – результат. Это то, как себя ощущают люди. По сути, если мы станем как запланировали лучшим регионом РФ по комфортности проживания, то тогда считайте, что мы добились цели. Я призываю вот в эти ближайшие три дня активно поработать, обменяться настроениями и компетенциями, поставить себе цель, кто в Башкортостане, кто для Башкортостана, кто вместе с Башкортостаном.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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