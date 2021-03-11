Андрей Назаров принял участие в открытии Весеннего форма ЖКХ в Уфе

Весенний форум жилищно-коммунального хозяйства стартовал в Уфе. Открыл крупнейшую отраслевую площадку в Поволжье премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров отметил, что развитие ЖКХ имеет приоритетное значение – от этой отрасли зависит качество жизни граждан.
Также премьер привел данные рейтинга Минстроя России среди субъектов, реализующих федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», по которому Башкортостан занял в прошлом году восьмое место, поднявшись с 21 позиции. Форум продлится до 12 марта.