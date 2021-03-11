Жительница Башкирии погибла под колёсами грузовика

10 марта в Белебеевском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 23 км автодороги Белебей-Аксаково-Аксеров.

Фото №1 - Жительница Башкирии погибла под колёсами грузовика

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 31-летний житель Белебея двигался на грузовом фургоне. Однако в один момент не успел затормозить и сбил 62-летнюю пенсионерку. Женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Пенсионерку в срочном порядке госпитализировали. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но вечером того же дня она скончалась на больничной койке.

После проверки выяснилось, что дорожное покрытие не соответствовало нормам – оно было сильно заснеженным.

В отношении должностных и юридических лиц отвечающего за данную дорогу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении их к административной ответственности в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

пресс-служба ГИБДД РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

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