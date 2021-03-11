Жительница Башкирии погибла под колёсами грузовика

10 марта в Белебеевском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 23 км автодороги Белебей-Аксаково-Аксеров.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 31-летний житель Белебея двигался на грузовом фургоне. Однако в один момент не успел затормозить и сбил 62-летнюю пенсионерку. Женщина пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте.
Пенсионерку в срочном порядке госпитализировали. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но вечером того же дня она скончалась на больничной койке.
После проверки выяснилось, что дорожное покрытие не соответствовало нормам – оно было сильно заснеженным.
Фото: ГИБДД РБ.