Жительница Башкирии погибла под колёсами грузовика

В отношении должностных и юридических лиц отвечающего за данную дорогу проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении их к административной ответственности в рамках ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

пресс-служба ГИБДД РБ