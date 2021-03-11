В Уфе парень устроил стрельбу с украденным пистолетом

Сотрудники Росгвардии в Уфе задержали зачинщика стрельбы на дороге. К патрульной машине подбежал взволнованный уфимец и сообщил, что в него стрелял водитель одного из авто.

Тогда росгвардейцы отправились по указанному направлению в поисках зачинщика дорожного конфликта. Однако сам парень пустился в бега и попытался скрыться во дворах. Сотрудники Росгвардии нагнали вандала, обезоружили и задержали.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РБ, травматический пистолет не принадлежит парню. По словам задержанного, оружие было утеряно. На него составили протокол за ношение незарегистрированного оружия.

К слову, ранее парень уже привлекался к ответственности за такое же правонарушение.