В Башкирии будет введена система штрафов за продажу зажигалок детям

В 2020 власти Башкирии приняли закон, запрещающий продажу зажигалок несовершеннолетним. На ближайшем пленарном заседании будет обозначена система штрафов за нарушение закона.
Зажигалки запрещено продавать детям, чтобы уберечь их от «сниффинга». Это популярная среди подростков форма токсикомании, которая может привести не только к проблемам со здоровьем, но и к смерти.
За продажу зажигалок детям предложено штрафовать граждан на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц – на 20-25 тысяч рублей, юридических лиц – на 30-40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут значительно выше: 4-5 тысяч, 30-40 тысяч и 50-70 тысяч рублей соответственно.