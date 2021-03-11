В Башкирии будет введена система штрафов за продажу зажигалок детям

В 2020 власти Башкирии приняли закон, запрещающий продажу зажигалок несовершеннолетним. На ближайшем пленарном заседании будет обозначена система штрафов за нарушение закона.

Зажигалки запрещено продавать детям, чтобы уберечь их от «сниффинга». Это популярная среди подростков форма токсикомании, которая может привести не только к проблемам со здоровьем, но и к смерти.