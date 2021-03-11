В Башкирии будет введена система штрафов за продажу зажигалок детям

В 2020 власти Башкирии приняли закон, запрещающий продажу зажигалок несовершеннолетним. На ближайшем пленарном заседании будет обозначена система штрафов за нарушение закона.

Фото №1 - В Башкирии будет введена система штрафов за продажу зажигалок детям

Зажигалки запрещено продавать детям, чтобы уберечь их от «сниффинга». Это популярная среди подростков форма токсикомании, которая может привести не только к проблемам со здоровьем, но и к смерти.

Сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию. В то же время доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства.

Константин Толкачев, председатель Парламента Башкирии 

За продажу зажигалок детям предложено штрафовать граждан на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц – на 20-25 тысяч рублей, юридических лиц – на 30-40 тысяч рублей. За повторное правонарушение штрафы будут значительно выше: 4-5 тысяч, 30-40 тысяч и 50-70 тысяч рублей соответственно.

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