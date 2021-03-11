Названы сроки объединения УГАТУ и БГУ в Башкирии

Слияние двух крупных вузов Башкирии - УГАТУ и БГУ - произойдет в течение последующих двух-трех лет. Об этом сообщил руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин в интервью для телеканала «Россия-24».

Фото №1 - Названы сроки объединения УГАТУ и БГУ в Башкирии

По словам Сидякина, преподавательский состав претерпит изменения, но не с негативной точки зрения, как думают некоторые жители республики. Он опроверг слухи, что будет сокращен штат обоих вузов при слиянии, наоборот, планируется увеличение количества студентов, поэтому и работников нужно будет больше, заверил Сидякин.

«Сейчас Китай делает научных исследований в 40 раз больше, чем Россия, хотя еще 30 лет назад ситуация была обратная. Надо бороться за науку.Одновременно поддерживать и равномерно развивать свыше 700 вузов в стране с высоким качеством обучения, первоклассной наукой невозможно. Поэтому, конечно, будет сделана ставка на университеты московского, питерского регионов, как естественные центры притяжения. Потом, у нас есть геополитика, которую никто не отменял: Калининград, Арктика, Дальний Восток. А все, что внутри – это конкурентная история. И в этой конкурентной истории у нас есть мега-крутые люди в нашем забеге. Это – Новосибирск, которому будет выделяться просто в силу Академгородка – 20 млрд рублей дополнительно и об этом решение уже принято. Тюмень, где объединяются вузы трех регионов одновременно в один. Челябинские вузы заявили о готовности объединения. Пять томских вузов заявились о необходимости объединиться. Потому что все понимают – в одиночку не выжить»

Александр Сидякин

Александр Сидякин также пояснил схему объединения вузов:

«Сначала ученые советы университетов должны проголосовать, большинство из членов ученого совета. Затем этот вопрос выносится на обсуждение Министерства науки и высшего образования РФ, там принимается решение – поддержать мнение коллектива или нет. Студенты пусть не волнуются. Во-первых, объединительные процессы быстрыми не бывают — это два-три года. Многие успеют получить дипломы вузов, в которые они поступали. те, кто получат дипломы "старых" университетов, еще будут завидовать тем, кому придется обучаться в новом университете, потому что это будет не диплом регионального вуза, а признаваемый в России и мире диплом многопрофильного университета из сотни лучших российских вузов.

Александр Сидякин

Как будет называться обновленный вуз, станет известно позже, заключил руководитель администрации главы.

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