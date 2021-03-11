Названы сроки объединения УГАТУ и БГУ в Башкирии

Слияние двух крупных вузов Башкирии - УГАТУ и БГУ - произойдет в течение последующих двух-трех лет. Об этом сообщил руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин в интервью для телеканала «Россия-24».
По словам Сидякина, преподавательский состав претерпит изменения, но не с негативной точки зрения, как думают некоторые жители республики. Он опроверг слухи, что будет сокращен штат обоих вузов при слиянии, наоборот, планируется увеличение количества студентов, поэтому и работников нужно будет больше, заверил Сидякин.
Александр Сидякин также пояснил схему объединения вузов:
Как будет называться обновленный вуз, станет известно позже, заключил руководитель администрации главы.