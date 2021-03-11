Названы сроки объединения УГАТУ и БГУ в Башкирии

«Сейчас Китай делает научных исследований в 40 раз больше, чем Россия, хотя еще 30 лет назад ситуация была обратная. Надо бороться за науку.Одновременно поддерживать и равномерно развивать свыше 700 вузов в стране с высоким качеством обучения, первоклассной наукой невозможно. Поэтому, конечно, будет сделана ставка на университеты московского, питерского регионов, как естественные центры притяжения. Потом, у нас есть геополитика, которую никто не отменял: Калининград, Арктика, Дальний Восток. А все, что внутри – это конкурентная история. И в этой конкурентной истории у нас есть мега-крутые люди в нашем забеге. Это – Новосибирск, которому будет выделяться просто в силу Академгородка – 20 млрд рублей дополнительно и об этом решение уже принято. Тюмень, где объединяются вузы трех регионов одновременно в один. Челябинские вузы заявили о готовности объединения. Пять томских вузов заявились о необходимости объединиться. Потому что все понимают – в одиночку не выжить»

Александр Сидякин