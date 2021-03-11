В Башкирии четыре врача-педиатра получили по миллиону рублей

Четыре педиатра получили жилье в прошлом году в Благовещенске. Таким образом муниципалитет поддерживает молодых специалистов. В целом по республике действует программа поддержки врачей дефицитных специальностей, при трудоустройстве на которые выплачивают 1 млн рублей.
Молодой специалист Гульсаскэ Хабибуллина родом из Аургазинского района. После окончания Башмедуниверситета переехала в Благовещенск. Здесь ей бесплатно предоставили жилье, она оплачивает только коммунальные платежи, а также дали подъемные – 1 млн рублей. Такую поддержку оказывает муниципалитет, а девушка работает педиатром в детской поликлинике. Говорит, что особенно радовались родители.
В Благовещенске такую поддержку получили четыре педиатра в прошлом году. В Центральной районной больницы эту практику приветствуют. Помощь чувствуют не только молодые специалисты, но и пациенты, которые получают своевременное медицинское обслуживание. Республиканский Минздрав в 2020 году утвердил дефицитные специальности в медицинских организациях. В списке 16 направлений, половина из которых связана с оказанием помощи детям. При трудоустройстве на эти должности медики получат единовременную выплату в миллион рублей.
Квартира, в которой проживает Гульсаскэ Хабибуллина, может стать и ее личной. Спустя несколько лет она может подать обращение в администрацию Благовещенского района, где оно будет рассмотрено. Руководство медучреждения также может направить ходатайство и поддержать прошение врача, если он будет выполнять работу добросовестно.