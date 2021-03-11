В Башкирии четыре врача-педиатра получили по миллиону рублей

Четыре педиатра получили жилье в прошлом году в Благовещенске. Таким образом муниципалитет поддерживает молодых специалистов. В целом по республике действует программа поддержки врачей дефицитных специальностей, при трудоустройстве на которые выплачивают 1 млн рублей.

Молодой специалист Гульсаскэ Хабибуллина родом из Аургазинского района. После окончания Башмедуниверситета переехала в Благовещенск. Здесь ей бесплатно предоставили жилье, она оплачивает только коммунальные платежи, а также дали подъемные – 1 млн рублей. Такую поддержку оказывает муниципалитет, а девушка работает педиатром в детской поликлинике. Говорит, что особенно радовались родители.

Родители были рады, что будет такая поддержка. Я сама из деревни, в городе не было квартиры. А миллион – большая поддержка для специалистов. Гульсаскэ Хабибуллина, педиатр

В Благовещенске такую поддержку получили четыре педиатра в прошлом году. В Центральной районной больницы эту практику приветствуют. Помощь чувствуют не только молодые специалисты, но и пациенты, которые получают своевременное медицинское обслуживание. Республиканский Минздрав в 2020 году утвердил дефицитные специальности в медицинских организациях. В списке 16 направлений, половина из которых связана с оказанием помощи детям. При трудоустройстве на эти должности медики получат единовременную выплату в миллион рублей.

И в следующем году обещают предоставить квартиры молодым специалистам. Ренат Габбасов, главный врач благовещенской Центральной районной больницы

Было приобретено четыре квартиры, которые были предоставлены педиатрам. Наталья Просвирина, заведующая сектором по жилищным вопросам отдела градостроительства администрации Благовещенского района