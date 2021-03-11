Ансамбль имени Файзи Гаскарова готовится к большому туру

Среди почти сотен претендентов коллектив выиграл право на получение федеральной господдержки. О своих планах рассказали танцоры и художественные руководители. 11 марта считается днем рождения ансамбля. Именно в этот день в 1939 году Файзи Гаскаров был назначен художественным руководителем коллектива.

Каждый его танец – это сотворение какого-то искусства, алмаза. Даже просто взять «Семь девушек», это легендарный танец, ничем не примечательный, там нет техники, но стоит девушкам открыть глаза, в этих глазах можно утонуть и оставаться там на всю жизнь.

Прошлый год был одним из самых необычных для коллектива, ведь из-за пандемии выступления, как и совместные репетиции, пришлось свести к минимуму. Однако после того, как ограничения ослабли, ансамбль успел побывать с гастролями по всей республике и даже устроить мастер-классы. Танцоры намерены и дальше учить азам башкирского танца таланты на местах. Ну а национальную культуру они будут и дальше демонстрировать в других странах. Летом намечены гастроли в Индии и Южной Корее.