В Башкирии в деревенской школе обрушился потолок

В одной из школ Абзелиловского района произошло ЧП. 5 марта около 17:00 в учебном заведении обвалился потолок.
Инцидент произошёл в одном из кабинетов одноэтажного здания филиала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Красная Башкирия». К счастью, пострадавших и погибших нет.
По факту обрушения потолка было возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится проверка, опрашиваются свидетели, очевидцы и руководство.
В настоящее время следователями допрашиваются очевидцы, руководство и работники школы, а также администрации района и сельсовета, истребована и анализируется организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания, по результатам проведенного осмотра места происшествия планируется проведение строительно-технической экспертизы с целью установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы предъявляемым строительным нормам и требованиям безопасности. В ходе расследования лицам, ответственным за содержание и эксплуатацию здания школы, а также за обеспечение безопасности обучающихся при организации учебного процесса, будет дана правовая оценка.