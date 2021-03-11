В Башкирии в деревенской школе обрушился потолок

В настоящее время следователями допрашиваются очевидцы, руководство и работники школы, а также администрации района и сельсовета, истребована и анализируется организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания, по результатам проведенного осмотра места происшествия планируется проведение строительно-технической экспертизы с целью установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы предъявляемым строительным нормам и требованиям безопасности. В ходе расследования лицам, ответственным за содержание и эксплуатацию здания школы, а также за обеспечение безопасности обучающихся при организации учебного процесса, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ