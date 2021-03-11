Уфимские баянисты стали призерами международного конкурса

Учащийся и директор Уфимской музыкальной школы №15 Булат Мишаров и Айнур Искандаров привезли из Зальбурга первое место. Из-за пандемии пришлось отправить записи музыкальных работ на конкурс.

Продемонстрировать владение инструментом нужно было в двух жанрах: оригинальное сочинение для баяна и классическое произведение. Подготовка к международному фестивалю шла два месяца, заниматься пришлось в дополнительное время.