В Уфе обвиняемых во взятках сотрудников ГИБДД арестовали на 2 месяца

Всех пятерых сотрудников ГИБДД заключили под стражу на два месяца. Правоохранители накануне задержали полицейских, которые, предположительно, за взятку выдавали водительские права различной категории. Все они работали в регистрационно-экзаменационном отделе.

По предварительной версии, оборотни вели свою деятельность на протяжении трех лет. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества. Обвинение относится к категории тяжкого преступления против госслужбы.