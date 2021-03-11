В Уфе обвиняемых во взятках сотрудников ГИБДД арестовали на 2 месяца

Всех пятерых сотрудников ГИБДД заключили под стражу на два месяца. Правоохранители накануне задержали полицейских, которые, предположительно, за взятку выдавали водительские права различной категории. Все они работали в регистрационно-экзаменационном отделе.
По предварительной версии, оборотни вели свою деятельность на протяжении трех лет. Сумма взятки за каждое удостоверение варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, в зависимости от желаемой категории транспортного средства и их количества. Обвинение относится к категории тяжкого преступления против госслужбы.
Дело в отношении инспекторов Гиндуллина, Чувилиной, Паситова, Губайдуллина и Евсеева рассматривал Советский суд Уфы. Во внимание приняли и то, что они могут оказать давление на свидетелей. Среди арестованных также один посредник и взяткодатель, пойманный с поличным.