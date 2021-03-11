В Башкирии количество зараженных коронавирусом превысило 30 тысяч человек

В Башкирии продолжает расти число зараженных коронавирусом. По состоянию на 11 марта, этот показатель достиг отметки в 30 052 человека. Это на 130 инфицированных больше, чем было сутками ранее.

Вырос и показатель смертности. За прошедшие 24 часа болезнь забрала жизни трех пациентов. Общее количество летальных исходов в Башкирии достигло 308 случаев.