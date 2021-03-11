В Башкирии подросток до смерти избил друга

Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошёл ещё в ноябре 2020 года. Двое подростков 16 и 15 лет повздорили на территории парка Победы. Между ними завязалась драка, и старший товарищ несколько раз ударил подростка руками и ногами по голове. Мальчик упал и потерял сознание.