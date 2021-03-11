В Башкирии подросток до смерти избил друга

Перед судом Салавата предстанет 16-летний местный житель. Подростка обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошёл ещё в ноябре 2020 года. Двое подростков 16 и 15 лет повздорили на территории парка Победы. Между ними завязалась драка, и старший товарищ несколько раз ударил подростка руками и ногами по голове. Мальчик упал и потерял сознание.
Экстренно подростка доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось. Обвиняемый подросток свою вину не признаёт, однако материалы дела переданы в Салаватский городской суд.