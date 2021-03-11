В Уфе установят пять новых автобусных остановок

Мэрия Уфы сообщает, что в городе будут установлены пять новых автобусных остановок . Соответствующее постановление уже подписал Сергей Греков.

Ещё одна остановка будет перемещена. Свою локацию изменит остановка «Башкирское речное пароходство». Её установят по чётной стороне у дома №130 по улице Ленина.