В Башкирии объяснили необходимость ввода штрафов за продажу зажигалок детям

Штраф за продажу сжиженного углеводородного газа детям. В Госсобрании планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, который вводит соответствующее наказание для нарушителей.

Закон, запрещающий продавать несовершеннолетним емкости со сжиженным газом, включая газовые зажигалки, депутаты башкирского парламента приняли осенью прошлого года. Теперь же продавцам придется раскошелиться. Граждане-нарушители заплатят до четырех тысяч рублей, должностные лица – до 25 тысяч и юридические лица – до 40 тысяч рублей. К таким ограничениям привела популярность токсикомании среди молодежи.

Было немало трагический случаев, в том числе и в нашей республике. Именно доступность газа способствовали росту популярности сниффинга. Мы приняли ограничительные меры, однако запрет не будет эффективен, если нет наказания за его нарушение.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
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