В Башкирии объяснили необходимость ввода штрафов за продажу зажигалок детям

Было немало трагический случаев, в том числе и в нашей республике. Именно доступность газа способствовали росту популярности сниффинга. Мы приняли ограничительные меры, однако запрет не будет эффективен, если нет наказания за его нарушение.

Рустам Ишмухаметов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан