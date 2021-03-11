В Башкирии 50 населённых пунктов остались заперты из-за метели

В Башкирии вторые сутки бушует непогода – метель, снегопад, ледяной дождь. Из-за неблагоприятных погодных условий 10 марта проезд по дорогам к 50 населенным пунктам оказался заблокирован.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, отрезанными от мира оказались 6694 человека, среди которых 615 – дети. Метель замела дороги на подъезде к 20 деревням и селам Зилаирского района, к 5 – Фёдоровского района и к 25 – Хайбуллинского.

При этом на устранение снежного плена было направлено 58 единиц техники и 75 человек. К утру 11 марта ситуация стабилизировалась – некоторые дороги пути были прочищены благодаря переводу аварийных муниципальных служб в режим повышенной готовности.