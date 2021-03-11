Радий Хабиров вручил госнаграды выдающимся жителям Башкирии

Орденами, званиями, почётными грамотами и благодарностями отметили профессиональные достижения 59 выдающихся жителей республики. Глава региона отметил, что каждый из награждаемых – настоящий профессионал, труд которого – основа процветания республики.
Радий Хабиров представил некоторые итоги прошлого года. Инвестиции показывают рост, созданы новые точки развития: особая экономическая зона «Алга», научно-образовательный центр мирового уровня, Центр управления республикой с единой цифровой платформой.
Радий Хабиров вручил награды «За заслуги перед Отечеством», почетные звания «Заслуженный журналист России», «Заслуженный машиностроитель России», «Заслуженный спасатель России» и другие. Также переданы благодарности от президента страны. Состоялось чествование и республиканскими знаками отличия – «За заслуги перед Башкортостаном», орденом Дружбы народов, Салавата Юлаева и другими.