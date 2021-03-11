Радий Хабиров вручил госнаграды выдающимся жителям Башкирии

Каждое достижение – это ваш вклад. Я хочу сказать огромное спасибо нашим производственникам, аграриям, педагогам, врачам, спасателям, ученым, деятелям культуры, журналистам, управленцам. Конечно, особая благодарность сегодня нашим ветеранам, которые многие десятилетия трудятся в самых различных отраслях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан