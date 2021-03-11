В Уфе проходят курсы по оказанию первой помощи

В Уфе проходят курсы по обучению правилам оказания первой помощи. На занятиях инструкторы рассказывают о поведении в экстренных ситуациях, алгоритме оказания первой помощи и транспортировке пострадавших. Все полученные знания отрабатывают на практике. Как помочь раненому и что делать, если человек без сознания?

Теперь мужчины не только способны на героические поступки, но и полностью к ним готовы. Обучиться основам первой помощи решили и женщины. Все эти люди захотели добавить в свой арсенал приемы спасателей.

Эффективно оказанная первая помощь – чья-то спасенная жизнь. Зайтуна Лукманова знает это как никто другой. Женщина дважды вытаскивала своего отца с того света.

Непрямой массаж сердца или искусственное дыхание, наложить жгут при кровотечении, наложить повязку или шину. Правильно провести эти действия сможет только подготовленный человек. Начинают с теории, затем полученные знания закрепляют на практике. Оснащение организации позволяет продемонстрировать на манекенах весь комплекс действий при оказании первой помощи.

Упор делают на то, какими можно воспользоваться подручными средствами в чрезвычайной ситуации, когда рядом нет спецоборудования. Обучают оказанию первой помощи в организации уже более 15 лет. Стандартный курс рассчитан на один день. Занятия идут по восемь часов. По окончании выдается удостоверение на три года и сертификат международного образца.