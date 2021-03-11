На муфтия Башкирии направлена жалоба

На муфтия Башкирии Айнура Биргалина направлена жалоба. Несколько имамов Абзелиловского района выразили недовольство деятельностью руководства ДУМ РБ и направили обращение на имя руководства России.

Фото №1 - На муфтия Башкирии направлена жалоба

9 имам-хатыбов обратились к Президенту России с просьбой сместить муфтия ДУМ РБ Айнура Биргалина и его представителя в Абзелиловском районе имам-мухтасиба Рустама Ситдикова. Причина обращения – ряд религиозных разногласий канонического характера.

Мы работаем официально и открыто и выражаем недоумение от подобного рода обвинений.Те, кто подписались под обращением, в прошлом году перешли в ЦДУМ России и уже не имеют к ДУМ РБ никакого отношения. Большинство мечетей района находится в ДУМ РБ, и наши позиции крепки среди жителей района.

 Рустам-хазрат Ситдиков

Как сообщает секретарь Совета депутатов Абзелиловского района Булат Исламбаев, в районе действуют более 50 мечетей, а ещё 6 строятся. Напряженности среди духовенства не имеется.

В прошлом году мы даже поддержали на пост главы сельского поселения имам-хатыба одной из мечетей Даяна Фаткулина. Вообще с представителями духовенства как мусульманского, так и православного, у нас налажены добрые и конструктивные отношения. Мы в принципе не делаем различий между имамами ДУМ РБ и ЦДУМ России, одинаково оказывая им содействие в решении актуальных вопросов.

Булат Исламбаев

Детальное изучение вопроса показало, что большая часть имамов вообще не ставила подписей под документом. А основной инициатор обращения Назир Сабитов пользуется спорной репутацией среди местного населения, так как чрезмерно увлекается «активностью» в интернете в ущерб своим прямым обязанностям. Это вызывает недовольство мусульман.

Следует отметить, что попытки обвинения мусульман и представителей действующего духовенства в приверженности к крайним и радикальным взглядам требует тщательного изучения, научного обоснования, экспертной и правовой оценки. Необоснованные заявления подобного рода вносят раскол в мусульманскую общину республики и не являются благом для верующих.

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