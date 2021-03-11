На муфтия Башкирии направлена жалоба

В прошлом году мы даже поддержали на пост главы сельского поселения имам-хатыба одной из мечетей Даяна Фаткулина. Вообще с представителями духовенства как мусульманского, так и православного, у нас налажены добрые и конструктивные отношения. Мы в принципе не делаем различий между имамами ДУМ РБ и ЦДУМ России, одинаково оказывая им содействие в решении актуальных вопросов.

Булат Исламбаев