На муфтия Башкирии направлена жалоба

На муфтия Башкирии Айнура Биргалина направлена жалоба. Несколько имамов Абзелиловского района выразили недовольство деятельностью руководства ДУМ РБ и направили обращение на имя руководства России.
9 имам-хатыбов обратились к Президенту России с просьбой сместить муфтия ДУМ РБ Айнура Биргалина и его представителя в Абзелиловском районе имам-мухтасиба Рустама Ситдикова. Причина обращения – ряд религиозных разногласий канонического характера.
Как сообщает секретарь Совета депутатов Абзелиловского района Булат Исламбаев, в районе действуют более 50 мечетей, а ещё 6 строятся. Напряженности среди духовенства не имеется.
Детальное изучение вопроса показало, что большая часть имамов вообще не ставила подписей под документом. А основной инициатор обращения Назир Сабитов пользуется спорной репутацией среди местного населения, так как чрезмерно увлекается «активностью» в интернете в ущерб своим прямым обязанностям. Это вызывает недовольство мусульман.
Следует отметить, что попытки обвинения мусульман и представителей действующего духовенства в приверженности к крайним и радикальным взглядам требует тщательного изучения, научного обоснования, экспертной и правовой оценки. Необоснованные заявления подобного рода вносят раскол в мусульманскую общину республики и не являются благом для верующих.