В Башкирии раскрыли убийство пенсионерки 26-летней давности

Сотрудниками полиции, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказания установлен убийца 71-летней пенсионерки. В 1994 году тело несчастной было найдено в собственном доме в селе Мирный Благоварского района.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, также из дома пенсионерки были похищены телевизор и сбережения. Тогда установить виновного в преступлении не удалось.

В ходе совместной работы Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан, Следственного управления Следственного комитета России и Управления ФСИН РФ по РБ была установлена возможная причастность одного из осужденных к этому преступлению. пресс-служба МВД по РБ

Подозрение пало на 48-летнего многократно осужденного, который уже отбывает наказание за то, что в 2011 году убил хозяйку арендованной квартиры, ограбил, а потом поджёг, чтобы скрыть следы преступления.

Выяснилось, что мужчина — уроженец села Мирный. Также свидетели подтвердили, что зимой 1994 года преступник принес домой телевизор неизвестного происхождения, а потом постирал свою одежду, после чего сжёг.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве 71-летней женщины, и он признался в содеянном. По версии следствия, в 1994 году обвиняемый пробрался в дом к соседке, чтобы украсть сбережения, так как думал, что дома никого нет. Однако хозяйка находилась в помещении, она испугалась налётчика, и мужчина напал на несчастную с ножом. После убийства он выкрал из дома 350 тысяч рублей и телевизор.