В Уфе ищут 16-летнего Тимура Самигуллина

В столице Башкирии продолжают искать бесследно пропавшего 16-летнего Тимура Самигуллина. Последний раз юношу видели 28 декабря прошлого года. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.
Приметы: темноволосый, глаза голубые, телосложение среднее, рост около 165-170 см. Он был одет в джинсы синего цвета, зеленую куртку, серые кроссовки и черно-синюю шапку.
Ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Поисками юноши занимаются полицейские. Телефоны для связи: 8 (937) 490 62 00 или 02.
Фото: МВД Башкирии.