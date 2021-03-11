В Уфе ищут 16-летнего Тимура Самигуллина

В столице Башкирии продолжают искать бесследно пропавшего 16-летнего Тимура Самигуллина. Последний раз юношу видели 28 декабря прошлого года. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся.

Фото №1 - В Уфе ищут 16-летнего Тимура Самигуллина

Приметы: темноволосый, глаза голубые, телосложение среднее, рост около 165-170 см. Он был одет в джинсы синего цвета, зеленую куртку, серые кроссовки и черно-синюю шапку.

Ориентировка появилась на официальном сайте МВД. Поисками юноши занимаются полицейские. Телефоны для связи: 8 (937) 490 62 00 или 02.


Фото: МВД Башкирии.

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