«Сотрудница банка» выманила у жительницы Башкирии полтора миллиона рублей

По ее словам, к попытке кражи денег якобы могут быть причастны сотрудники банка. Поэтому звонившая предложила снять деньги с карты и положить их на резервный счет, номер которого продиктует. Она убедила, что действительно является сотрудницей банка и что после всех денежных операций нужно сохранить чеки . Также она предупредила, что данные денежные средства поступят в течение суток на накопительный счет, и позже сотрудник кредитного отдела перезвонит. Просмотрев чеки, заявительница обнаружила, что денежные средства были переведены на номера телефонов операторов связи.

пресс-служба МВД Башкирии