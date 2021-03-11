«Сотрудница банка» выманила у жительницы Башкирии полтора миллиона рублей
55-летняя жительница Стерлитамака пострадала от рук аферистов. Обманным путем злоумышленники похитили у нее полтора миллиона рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
Горожанка рассказала, что ей позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она заявила о том, что злоумышленники пытаются списать с ее банковской карты полтора миллиона рублей.
По ее словам, к попытке кражи денег якобы могут быть причастны сотрудники банка. Поэтому звонившая предложила снять деньги с карты и положить их на резервный счет, номер которого продиктует. Она убедила, что действительно является сотрудницей банка и что после всех денежных операций нужно сохранить чеки . Также она предупредила, что данные денежные средства поступят в течение суток на накопительный счет, и позже сотрудник кредитного отдела перезвонит. Просмотрев чеки, заявительница обнаружила, что денежные средства были переведены на номера телефонов операторов связи.
пресс-служба МВД Башкирии
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.