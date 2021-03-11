«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в финальном матче серии

Сегодня «Салават Юлаев» провел пятый матч четвертьфинала Восточной конференции КХЛ. Мы понаблюдали за игрой на «Уфа-Арене».
Юлаевцы по итогам пяти матчей обыграли челябинский «Трактор» и вышли в следующую стадию. Соперник пока неизвестен. Сегодня игра получилась напряженной. Уфимцы забросили две шайбы в первом периоде и во втором и получили преимущество, но челябинцам удалось сравнять счет – 2:2.
За 19 секунд до конца третьего периода арбитры назначили штрафной бросок за умышленный сдвиг ворот вратарем «Трактора». Буллит был реализован Маркусом Гранлундом. Шайба стала ключевой в матче и позволила «Салавату» одержать итоговую победу. Со счетом 4:1 «Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в серии и взял реванш за поражение в 2018 году.