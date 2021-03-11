В Башкирии главным федеральным инспектором назначен Алексей Касьянов

Нового федерального инспектора Башкирии представили сегодня на совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции. Им назначен Алексей Касьянов.
Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что Алексей Касьянов долгие годы успешно работал в органах прокуратуры и следствия, заслужил уважение сослуживцев, коллег и представителей других органов государственной власти.
Глава республики Радий Хабиров подчеркнул, что знает Алексея Касьянова многие годы как высокого профессионала и надёжного коллегу.