В Башкирии главным федеральным инспектором назначен Алексей Касьянов

Нового федерального инспектора Башкирии представили сегодня на совещании, которое состоялось в режиме видеоконференции. Им назначен Алексей Касьянов.

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что Алексей Касьянов долгие годы успешно работал в органах прокуратуры и следствия, заслужил уважение сослуживцев, коллег и представителей других органов государственной власти.