В Уфе может появиться межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч человек

Радию Хабирову представили концепцию межвузовского студенческого кампуса на 5 тысяч человек. Его предлагается построить в Дёмском районе Уфы.

Кампус будет включать в себя общежития для студентов, преподавателей и молодых учёных, исследовательский корпус с лабораториями, опытный полигон с технопарком, спортивный и медицинский комплексы. На совещании рассмотрели концепции уфимских архитекторов Александра Сафарова и Танзили Дулатовой, каждый из которых представил оригинальный дизайн будущего студенческого кампуса в стилистиках тамги и модели хромосомы.