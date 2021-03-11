В Уфе может появиться межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч человек

Радию Хабирову представили концепцию межвузовского студенческого кампуса на 5 тысяч человек.  Его предлагается построить в Дёмском районе Уфы.

Кампус будет включать в себя общежития для студентов, преподавателей и молодых учёных, исследовательский корпус с лабораториями, опытный полигон с технопарком, спортивный и медицинский комплексы. На совещании рассмотрели концепции уфимских архитекторов Александра Сафарова и Танзили Дулатовой, каждый из которых представил оригинальный дизайн будущего студенческого кампуса в стилистиках тамги и модели хромосомы.

Фото №1 - В Уфе может появиться межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч человек

Радий Хабиров поручил продолжить работу над проектами с учётом мнения ректоров уфимских вузов, а затем вынести итоговый вариант с дополнениями на публичное обсуждение. Создать межвузовский студенческий кампус планируют в рамках формирования в Башкортостане Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

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