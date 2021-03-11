В Башкирии в этом году проведут комплексный ремонт 306 подъездов

306 подъездов в Башкортостане приведут в порядок в этом году в рамках программы комплексного ремонта. Работы в многоквартирных домах уже начаты. Строители не стали дожидаться потепления, ведь в планах завершить все до первого сентября.
Не только получить знания, но и заработать денег, находясь вдали от Родины. В свободное от учебы время студент из Сенегала берет в руки пульверизатор. Азы нанесения декоративной штукатурки он освоил и помогает сейчас с восстановлением уфимских подъездов. Программа комплексного ремонта в столице республики стартовала еще в середине февраля.
Нанести декоративную штукатурку, покрасить потолки, заменить перила. И это еще неполный список работ, который предстоит выполнить в подъезде дома №60 по улице Достоевского. А вот в жилом здании по адресу Гафури, 27/1, все близиться к завершению, остается привести в порядок лишь входную группу, но это когда на улице станет теплее.
Тему комплексного ремонта подъездов на оперативном совещании в правительстве в начале этой недели поднял и Радий Хабиров. Главу республики прежде всего интересовало, все ли в порядке с конкурсными процедурами по отбору подрядчиков и насколько компетентны люди, которые будут ремонтировать подъезды.
Также глава республики попросил коллег на следующей оперативке отчитаться о том, как обстоят дела по программам «Городская комфортная среда» и «Башкирские дворики». Как только сойдет снег, сразу же необходимо приступать к выполнению работ, подчеркнул Радий Хабиров. Чтобы завершить все не поздней осенью, а намного раньше.