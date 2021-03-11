В Уфе появились фирмы, запугивающие пенсионеров

Диагностика окон для доверчивых. Пенсионеры отдают десятки тысяч рублей сотрудникам оконных организаций за некое обслуживание и замену нескольких деталей. Менеджеры сами звонят на домашние телефоны и предлагают услуги. Ещё один вариант рекламы – объявления в подъездах: жителей дома уверяют, что в определённый день проходит плановая проверка окон. Схема схожа с работой псевдогазовщиков: копеечный товар продают с огромной накруткой. А порой и вовсе запугивают старых людей.

Начинает мерить металлическим метром, говорит: "Мерю, какой вам гроб сделать". Надежда Андреева

Зачем помощник мастера из оконной организации хотел загнать одинокую старушку в гроб, остаётся только догадываться. Пенсионерка всего-то попросила устранить сквозняки на кухне.

Ноль внимания на продувание, агитирует меня на новые работы. Сказала, что я звоню в милицию – только тогда они ушли. Надежда Андреева

Утеплить окно, к слову, бабушке пришлось самостоятельно с помощью подручных средств. Не помогла даже замена новой створки на ещё более новую, которая осталась на память в коридоре.

На деньги, которые заплатила пенсионерка, можно было в принципе переделать весь оконный проём. В документах 2 адреса организаций. На Коммунистической, 92, множество безымянных входных групп, почти все закрыты и явно не вчера. На Менделеева, 149, тоже нет никакой вывески, дверь заперта – и всё это в разгар рабочего дня. В сети якобы бывшие сотрудники подобных организаций публикуют подробные схемы работы схожих фирм.

Стоимость фурнитуры той же фирмы в интернете варьируется. Правда, при этом самая дорогая деталь на онлайн-площадке в общем доступе стоит чуть больше тысячи.

Сказал, что если мы не заменим уплотнитель, могут выпасть окна на улицу. Лариса Кобелева

Оба супруга – инвалиды. Муж Ларисы Кобелевой перемещается по квартире только с ходунками или на костылях, мужчина 2 года назад остался без ноги. Сочувствующий менеджер оконной компании заявил о положенных льготах и предоставил скидку, мол, частично даже из своего кармана: повзонил начальнику и попросил скинуть «как своим».

Полтора года назад Кобелевы уже пользовались услугами оконной организации, тогда ещё дёшево отделались – отдали всего 10 тысяч. Названия компаний в документах разные, а вот адрес вплоть до номера офиса идентичный. И даже сотрудник тот же, правда, в новой роли:

– Я индивидуальный предприниматель, я сам устанавливаю цены. Вот вы покупаете «Мерседес», у него определенная цена закупа. – Но резинка не может стоить 20 тысяч? – А «Бугатти» столько стоит? – Вы сравниваете оконную резинку с «Бугатти»? Евгений Сазонтьев

Однако взамен «Мерседесам» молодой человек из Волгограда выбрал продажу окон, деталей и услуг в этом небольшом офисе в Уфе. Эксперты рекомендуют потребителям никогда не торопиться отдавать свои кровные за предлагаемые услуги. Стоимость может быть завышена в разы.

В силу положения статьи 32-й закона «О защите прав потребителей» он вправе в любое время отказаться от услуги, возместив продавцу только фактически понесенные им расходы. Ляля Сулейманова, начальник отдела защиты прав потребителей Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан