В Уфе выписали первую в этом году тройню

Пациентка может чувствовать себя великолепно, быть здоровой. Но в связи с тем, что у нее есть общие заболевания, история болезни акушерской, у нее могут возникнуть риски, осложнения в родах или риски для ребенка, которые потребуют высокотехнологичной помощи. И вот такие направляются в третий уровень, чтобы воспользоваться всеми благами, которые здесь созданы.

Татьяна Саубанова, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Республиканского перинатального центра, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РБ