В Уфе выписали первую в этом году тройню

Выписка первой тройни в этом году состоялась сегодня в Перинатальном центре. 2 мальчика и девочка родились 26 февраля у уфимской пары. Счастливые родители уже придумали малышам имена. Дети родились с небольшим весом, но к выписке успели окрепнуть.

Тройняшки выписываются из перинатального центра уже с именами. Это первая беременность у Альбины. И очень долгожданная: родители мечтали о пополнении почти 5 лет. На свет малыши появились с помощью кесарева сечения. Сразу тройное счастье стало сюрпризом для Нуретдиновых.

Мы не поверили, когда сходили на УЗИ, увидели три бусинки, три горошинки, которые лежали у мамы. Не поверили, потом, когда увидели, что детки развиваются, мы были очень счастливы.

Альбина Нуретдинова
Фото №1 - В Уфе выписали первую в этом году тройню

Очень счастлив, очень доволен, очень волнуюсь. Мы очень хотели, что получилось тройня, очень счастливы.

Шамиль Нуретдинов

Беременность у 32-летней женщины проходила нелегко, все-таки нагрузка тройная. Спать было тяжело, возникала одышка. Сейчас же мама чувствует себя хорошо. Малыши родились в срок, на 37-й неделе, и это первые тройняшки в этом году. Случай редкий, в Перинатальном центре, такое случается примерно  раз в год. Вес у детей был небольшой, но выписываются они уже окрепшими – не менее двух килограммов каждый.

В нашем отделении недоношенных их потихонечку подняли. Они набрали вес. Домой придут более-менее самостоятельными. Мамочка сможет нормально за ними ухаживать без присмотра врачей. Самое главное, что чувствуют они себя хорошо.

Аскар Еникеев, заведующий акушерским обсервационным отделением №4
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Фото №2 - В Уфе выписали первую в этом году тройню

В Перинатальном центре есть все необходимое для сложных акушерских патологий, к которым можно отнести и преждевременные роды, гипертоническую болезнь и, к примеру, сахарный диабет у мамочек. У Регины Аубаевой беременность протекала проблематично. Поэтому как первого, так и второго малыша жительница Ишимбая рожала в Перинатальном центре.

Условия на высшем уровне. Тут все доступное для сложных родов. Благодаря специализированным врачам я чувствовала себя спокойнее. Поэтому и беременность легче проходила.

Регина Аубаева

В родильном зале Перинатального центра имеется стол-трансформер. При необходимости роженице прямо здесь можно провести операцию. Также есть реанимационный комплекс, на нем можно провести откачку слизи или искусственную вентиляцию легких малыша. То есть, по сути, первая помощь ребенку оказывается также здесь, в родильном зале.

К медицине высшего третьего уровня также относятся РКБ имени Куватова и третий роддом. Здесь роженицы могут получить высокотехнологичную помощь. По сути, 80 мам или новорожденных   имеют те или иные проблемы со здоровьем. Такие женщины попадают в единую электронную систему, где автоматически определяется группа риска.

Пациентка может чувствовать себя великолепно, быть здоровой. Но в связи с тем, что у нее есть общие заболевания, история болезни акушерской, у нее могут возникнуть риски, осложнения в родах или риски для ребенка, которые потребуют высокотехнологичной помощи. И вот такие направляются в третий уровень, чтобы воспользоваться всеми благами, которые здесь созданы.

Татьяна Саубанова, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Республиканского перинатального центра, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РБ

Роддома на базе районных больниц готовы сейчас оказывать экстренную помощь беременным. Но зачастую  там нет необходимого медицинского оборудования. И при осложнениях, чтобы сохранить жизнь малыша и мамы, неизбежна транспортировка в Уфу.

Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Уфимская волна